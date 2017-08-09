Касемиро: не знаю, правда ли «Реал» — лучший в мире, но мы усердно работаем

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Бразилец стал автором одного из голов своей команды, открыв счёт на 24-й минуте.
«Мой гол? Я пробил, и мяч полетел по очень удачной траектории. Я старался помочь своим товарищам по команде. Мы на правильном пути. Не знаю, действительно ли „Реал“ — лучшая команда мира, но мы работаем с большим усердием», — приводит слова Касемиро Marca.
«Реал» во второй раз подряд и в четвёртый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА