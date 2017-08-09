Касемиро стал лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА по проценту точных передач

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал лучшим по количеству успешных обводок в матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (1:2), сообщает InStat. При 7 попытках француз сумел 6 раз обыграть соперника. Полузащитник «Реала» Иско также осуществил 6 успешных обводок, но ему для этого понадобилось 10 попыток.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруам Феллайни в этом матче стал лидером по количеству выигранных верховых единоборств. Бельгиец сумел выиграть 6 из 8 верховых дуэлей. Напомним, что Феллайни провёл на поле всего 41 минуту.
Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро продемонстрировал самую высокую точность передач (97%), а также стал лучшим по количеству выигранных единоборств (20) и успешных отборов (6).
«Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1. Видеообзор матча