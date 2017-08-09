Эррера: «Реал» — лучшая команда мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче за Суперкубок УЕФА.
«Они были лучшими. „Реал“ — лучшая команда мира. Думаю, Суперкубок УЕФА выиграла та команда, которая и была фаворитом.
Сейчас есть пять или шесть команд, которые лучше нас. Однако мы хотим быть числе двух-трёх лучших клубов", — приводит слова Эрреры Marca.
Мадридский клуб завоевал свой четвёртый Суперкубок УЕФА — больше только у «Милана» и «Барселоны» (по пять). Кроме того, «Реал» стал первым со времён «Милана» клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА два раза подряд.
«Реал» — 1-й со времён «Милана» клуб, завоевавший Суперкубок УЕФА 2 раза подряд