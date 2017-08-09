Игроки «Интера» Эдер и Жоау Мариу попали в аварию во время катания на гидроцикле

Футболистам «Интера» Эдеру и Жоау Мариу понадобилась помощь спасателей после того, как их гидроцикл перевернулся, сообщает The Sun. Игроки проводят отпуск вместе со своими семьями в Портофино, что неподалёку от Неаполя.
В один из дней они решили покататься на водных лыжах в Средиземном море. Во время катания гидроцикл перевернулся, и игроки оказались в воде. Береговая охрана быстро среагировала на случившееся и спасла футболистов.
Ранее Эдер отметил вклад главного тренера Лучано Спаллетти в игру «нерадзурри».