Иско сообщил, что скоро продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Иско после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок Европы сообщил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским клубом.
«Скоро я продлю соглашение, мы очень близки к этому», — цитирует Иско Marca.
Действующее соглашение 25-летнего футболиста с «Королевским клубом» истекает летом следующего года. В прошлом сезоне Иско провёл за «Реал» в чемпионате Испании 30 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами.
Иско: «Реал» заслужил победу и мог забить больше