«Ренн» может заработать на переходе Дембеле в «Барселону» около € 30 млн

«Ренн» может заработать на продаже нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле в «Барселону» крупную сумму. Как сообщает Le Figaro, французский клуб может пополнить свою казну на сумму около € 30 млн.
Пункт о бонусе при дальнейшней перепродаже форварда был прописан, когда Дембеле переходил из «Ренна» в дортмундскую команду. Ранее в СМИ сообщалось, что «Боруссия» хочет получить от «Барселоны» за нападающего Усмана Дембеле € 150 млн.
Дембеле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 50 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
«Боруссия» Д требует от «Барселоны» € 150 млн за Дембеле