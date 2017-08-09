Паредес: не очень хорошо знаю английский, а русский очень сложный язык!

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, как его приняли в петербургском клубе, а также о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
«Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а выучить русский ещё не было времени. Это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано- и италоговорящими партнёрами — Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.
Впечатления от Санкт-Петербурга самые хорошие. Главное, что вместе со мной в Петербург переехала моя семья, мы здесь чувствуем себя прекрасно. Не знаю, насколько холодно будет зимой, но надеюсь, что проблем с этим у меня не возникнет.
Мы одна из тех семей, которые любят проводить время дома в полном составе. Живём в квартире, которую недавно сняли. Единственная сложность на данный момент — язык. Мы пока не знаем русского, это немного ограничивает наше общение, но у нас всё хорошо", — цитирует Паредеса официальный сайт клуба.