Ингасон: играю в маске, так как нос ещё уязвим, его легко сломать ещё раз

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон рассказал о предстоящем домашнем матче 5-го тура с РФПЛ, а также поведал, насколько удобно ему играть в маске после того, как он получил повреждение носа.
«Знаю не очень много, но могу сказать, что в своё время они показывали хорошие результаты. Нам нужно выигрывать. Очень важно сделать свой домашний стадион крепостью для соперников, чтобы они считали выезд в Ростов-на-Дону самым трудным в сезоне.
Сейчас я играю в маске, конечно, лучше играть без неё, но очень важно защитить нос от возможных повторных повреждений. Сейчас он ещё достаточно уязвим, и его легко сломать ещё раз. Поэтому в целях безопасности я пока что играю в маске. Не считаю это большой проблемой, особого дискомфорта она мне не создаёт.
Поехал в Стокгольм к хорошим специалистам, которые сделали мне современную и технологичную маску. Она оказалась очень удобной, так как сделана с учетом формы моего лица.
Было обидно уходить с поля в первом тайме в игре с «Уралом», когда получил травму, но это часть игры, ведь любой футболист может получить травму. Но я поставил для себя цель вернуться на поле настолько быстро, насколько это возможно", — цитирует защитника пресс-служба ростовского клуба.