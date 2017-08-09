Компани: в «Ман Сити» не спешат делать выводы после предсезонных матчей

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился ожиданиями от старта сезона. Летом «горожане» выиграли три предсезонных матча кряду, одолев «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед».
«Мы не спешим делать выводы после товарищеских матчей летнего тура. Чувствуем, что готовы к началу сезона, но значение будут иметь только результаты. Мы должны продолжать играть так, как в последних летних поединках, тогда матчи будут интересными.
Нам подходят разные системы игры. Мы профессионалы и можем выступать на разных участках поля. На протяжении своей карьеры я играл по-разному и не хочу привязывать себя к одной системе. Схема с тремя защитниками нам подходит, потому что в команде достаточно талантливых игроков, способных исполнять разные роли", — цитирует Компани сайт «Сити».