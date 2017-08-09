175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Компани: в «Ман Сити» не спешат делать выводы после предсезонных матчей

9 августа 2017, среда. 17:29 Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился ожиданиями от старта сезона. Летом «горожане» выиграли три предсезонных матча кряду, одолев «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы не спешим делать выводы после товарищеских матчей летнего тура. Чувствуем, что готовы к началу сезона, но значение будут иметь только результаты. Мы должны продолжать играть так, как в последних летних поединках, тогда матчи будут интересными.

Нам подходят разные системы игры. Мы профессионалы и можем выступать на разных участках поля. На протяжении своей карьеры я играл по-разному и не хочу привязывать себя к одной системе. Схема с тремя защитниками нам подходит, потому что в команде достаточно талантливых игроков, способных исполнять разные роли", — цитирует Компани сайт «Сити».

Бенитес: цены стали сумасшедшие, средние игроки теперь стоят больших денег
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Манчестер Сити Венсан Компани
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
18:07 Мостовой: «Спартак» обязан побеждать «Арсенал», а Реброва трогать не нужно
18:03 Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года
18:01 Гамула: «Спартак» уже чуть ли не похоронили. Нельзя так
17:56 «Крылья» выиграли у «Шинника» со счётом 3:2 и возглавили таблицу ФНЛ
17:55 Фанаты «Гремио» устроят акцию, чтобы предотвратить переход Луана в «Спартак»
17:48 Гамула: Дзюба в Турции? Там никто не поймёт его подколов. Не спеши, Артём
17:47 Марков: «Зенит» не играл с «Тосно» вполсилы. Может, мы посильнее «Спартака»?
17:34 Борини: я часто начинал сезон запасным, конкуренция меня мотивирует
17:34 Полузащитник «Монпелье» Будебуз перешёл в «Бетис»
17:29 Компани: в «Ман Сити» не спешат делать выводы после предсезонных матчей
17:28 В Англии утверждают, что «МЮ» и Ибрагимович начали переговоры о контракте
17:26 Шекспир: Марез никуда не уйдёт, пока «Лестер» не получит разумное предложение
17:15 Бенитес: цены стали сумасшедшие, средние игроки теперь стоят больших денег
17:12 Гладилин: «Спартак» победит «Арсенал» 3:1, если не сыграет так, как с «Зенитом»
17:01 «Интер» объявил о переходе Далберта из «Ниццы»
16:55 «Сибирь» оказалась сильнее «Кубани», «Томь» обыграла «Волгарь»
16:53 Бывший нападающий ЦСКА Страндберг стал игроком «Мальмё»
16:34 Ларссон: прислушавшись к идеям Слуцкого, понял, что хочу быть частью «Халл Сити»
16:31 Краневиттер в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»
16:26 «Зенит»: мы на месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь
16:19 Пономарёв: Помазун может психологически сломаться в матче с «Тосно»
16:13 Горшков: «Зенит» победит «Урал» со счётом 2:0, а Кокорин продолжит голевую серию
16:09 Гладилин: проблема не в Реброве, а обороне «Спартака»
16:02 Силкин: «Динамо» выиграет у «Ростова», если забьёт первым
15:54 Кононов пожелал Исмаэлу всегда быть на ведущих ролях в «Ахмате»
15:48 Халк: сделал правильный выбор, переехав в Китай
15:40 Даудов: приобретение Исмаэля было приоритетной задачей «Ахмата»
15:36 Мор не принял участие в фотосессии «Боруссии» Д из-за возможного ухода
15:31 Мостовой: Луан в «Спартаке»? От сильного футболиста никто никогда не откажется
15:26 Г. Невилл: решение «Челси» продать Матича в «МЮ» кажется мне странным
15:24 Бышовец: «Рубин» Бердыева набирает обороты, «Локомотиву» будет непросто
15:14 «Барселона» должна до 18 августа отправить трансферный сертификат по Неймару
15:10 СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа
15:04 Р. Луческу: после ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры
15:02 Ингасон: играю в маске, так как нос ещё уязвим, его легко сломать ещё раз
15:01 СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру
14:56 «Динамо» СПб обыграло «Олимпиец» и вышло в лидеры ФНЛ
14:45 Гранквист: КК-2017 впечатлил, а ЧМ-2018, уверен, станет ещё большим успехом
14:42 Паредес сравнил тренировки Спаллетти и Манчини
14:18 Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»
14:16 «Амкар»: наши болельщики проявили настоящую верность в трудные для команды дни
14:09 Паредес: не очень хорошо знаю английский, а русский очень сложный язык!
13:56 Юсупов: без лимита в «Зените» были бы одни аргентинцы, в «Спартаке» — бразильцы
13:52 «Кальмар» объявил о переходе Исмаэла в «Ахмат»
13:41 «Халл Сити» объявил о переходе Себастьяна Ларссона
Все новости RSS
Партнерский контент