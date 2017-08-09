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В «Спартаке» рассказали, каких игроков просил приобрести Каррера

9 августа 2017, среда. 18:18 Футбол

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, каких игроков просил приобрести главный тренер команды Массимо Каррера.

«Разумеется, отчётливо понимали, что выиграть чемпионат непросто, но сохранить за собой звание лучшей команды во много раз сложнее. И потому ещё в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления. Эти позиции были названы. Подчеркну – именно позиции, а не фамилии, о чём сказал Каррера во вторник на пресс-конференции в Тарасовке. Скорее всего, это оказались сложности перевода, поскольку сами фамилии Каррера стал называть несколько позже.

Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер. Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал всё возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привёл команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

Кстати, главный тренер в определённый период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал», — сказал Измайлов.

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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9 августа 2017, среда
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