Ерохин: жаль, что «Зенит» не дожал «Урал»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью в гостевом матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Жаль, что не дожали «Урал». Были моменты, которые нужно было доводить до завершения, чтобы побеждать.
Спасибо тем, кто меня тепло принял в Екатеринбурге. Я здесь играл раньше, приятно», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Наш футбол».
Ерохин выступал в составе «Урала» с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «Ростов». Нынешним летом хавбек оформил переход в команду из Санкт-Петербурга.
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