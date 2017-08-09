Манчини: Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.
«На самом деле мы знали, что предстоит тяжёлый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелёгкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать. Это футбол, и случиться может всякое. У ничьей было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось. Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет — мы уважаем всех наших соперников.
Александр Кокорин сегодня сделал ещё один шаг, чтобы достичь 35 голов? Кокорин забивает один за себя, один — за Артёма Дзюбу.
На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты», — цитирует Манчини сайт «Зенита».