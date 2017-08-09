175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манчини: Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу

9 августа 2017, среда. 19:48 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.

«На самом деле мы знали, что предстоит тяжёлый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелёгкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать. Это футбол, и случиться может всякое. У ничьей было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось. Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет — мы уважаем всех наших соперников.

Александр Кокорин сегодня сделал ещё один шаг, чтобы достичь 35 голов? Кокорин забивает один за себя, один — за Артёма Дзюбу.

На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты», — цитирует Манчини сайт «Зенита».

«Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Урал Александр Кокорин Артём Дзюба Роберто Манчини
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
21:14 Игра от «Чемпионата» перед дерби ЦСКА – «Спартак». Регистрация продолжается
21:07 Васильков: хочется, чтобы Тимофеев не повторил «подвиг» Зобнина с «крестами»
20:50 Тарханов: я судье Николаеву сразу сказал, что пенальти не было, а он не поверил
20:48 В Германии утверждают, что ЦСКА может оформить трансфер Уолеса в конце августа
20:48 «Химки» на своём поле сыграли вничью с «Авангардом»
20:43 «Урал» — «Зенит» — 1:1. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ
20:39 Кокорин: я планирую забивать в каждой игре
20:32 Зе Луиш: индивидуальная статистика волнует меня в последнюю очередь
20:27 Кузяев: моменты у «Зенита» в матче с «Уралом» были, но реализация подвела
20:22 Ерохин: с игроками высокого уровня не тяжело найти понимание
20:19 Точилин: у «Динамо» СПб две задачи — от руководства и внутрикомандная
20:12 «Фиорентина» купила у «Ниццы» полузащитника Эйссерика
20:00 «Зенит» впервые почти за 25 лет не смог обыграть «Урал»
19:53 Манчини: «Зениту» нужно доукомплектовать команду. Шансы есть
19:48 Манчини: Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу
19:42 Капитаном «Спартака» на матч с «Арсеналом» стал Самедов
19:30 Румменигге: Неймар стоит дороже «Альянц-Арены», а она для «Баварии» важнее
19:25 Ерохин: жаль, что «Зенит» не дожал «Урал»
19:24 Модрич пропустит матч с «Барселоной» за Суперкубок из-за карточки в 2014 году
19:19 «Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина
19:07 Кокорин забил гол в третьем матче РФПЛ подряд впервые с 2014 года
18:56 «Оренбург» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью, «Тамбов» выиграл у «Факела»
18:49 Колумнист: «Спартак» выбрал лучшего на сегодня игрока из чемпионата Бразилии
18:48 «Рубин» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
18:41 Кверквелия: Хави Грасия просто клоун, он вообще не футбольный тренер
18:39 «Уотфорд» объявил о переходе Грэя из «Бёрнли» за рекордную для клуба сумму
18:37 «Ростов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
18:33 Измайлов: у Карреры полноценный карт-бланш, работа по поиску новичков ведётся
18:32 «Тосно» — ЦСКА: стали известны стартовые составы
18:23 Родригиньо объяснил, почему отклонил предложение «Локомотива»
18:19 Пашалич и Селихов – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Арсеналом»
18:18 В «Спартаке» рассказали, каких игроков просил приобрести Каррера
18:07 Мостовой: «Спартак» обязан побеждать «Арсенал», а Реброва трогать не нужно
18:03 Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года
18:01 Гамула: «Спартак» уже чуть ли не похоронили. Нельзя так
17:56 «Крылья» выиграли у «Шинника» со счётом 3:2 и возглавили таблицу ФНЛ
17:55 Фанаты «Гремио» устроят акцию, чтобы предотвратить переход Луана в «Спартак»
17:48 Гамула: Дзюба в Турции? Там никто не поймёт его подколов. Не спеши, Артём
17:47 Марков: «Зенит» не играл с «Тосно» вполсилы. Может, мы посильнее «Спартака»?
17:34 Борини: я часто начинал сезон запасным, конкуренция меня мотивирует
17:34 Полузащитник «Монпелье» Будебуз перешёл в «Бетис»
17:29 Компани: в «Ман Сити» не спешат делать выводы после предсезонных матчей
17:28 В Англии утверждают, что «МЮ» и Ибрагимович начали переговоры о контракте
17:26 Шекспир: Марез никуда не уйдёт, пока «Лестер» не получит разумное предложение
17:15 Бенитес: цены стали сумасшедшие, средние игроки теперь стоят больших денег
Все новости RSS
Партнерский контент