«Урал» — «Зенит» — 1:1. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ

«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.
На 35-й минуте Николай Димитров принял длинный пас на правом фланге и исполнил навес в центр штрафной, а Эрик Бикфалви головой в прыжке направил мяч в ворота.
На исходе часа игры Себастьян Дриусси подобрал длинный заброс на левый фланг и прострелил, а Александр Кокорин в подкате слегка задел мяч, послав его мимо голкипера в дальний угол.
«Зенит» (13 очков) занимает первое место в таблице РФПЛ, «Урал» (7) — пятое.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.