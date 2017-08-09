Тарханов: я судье Николаеву сразу сказал, что пенальти не было, а он не поверил

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, после гостевой ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 4-го тура РФПЛ раскритиковавший работу арбитра встречи Алексея Николаева, удовлетворён решением комиссии, которая признала неправоту судьи. При счёте 1:0 в пользу «Урала» хозяева сравняли после реализованного пенальти, назначенного на последних секундах матча.
«Я удовлетворён, что комиссия разобралась в этом эпизоде. Я судье сразу после матча сказал, что пенальти не было, а он мне не поверил, говорил, что есть. Сейчас комиссия разобралась, какие вопросы», — цитирует Тарханова Znak.
Тарханов – о работе арбитра Николаева: таких судей надо убирать, очищать футбол