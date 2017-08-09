Васильков: хочется, чтобы Тимофеев не повторил «подвиг» Зобнина с «крестами»

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков выразил надежду, что полузащитник красно-белых Артём Тимофеев, который получил травму в первом тайме домашнего матча 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», не повредил крестообразные связки колена. Футболист из-за травмы не смог продолжить встречу и был заменён на 31-й минуте.
«Тимофеев явно переволновался, такое давление, когда молодой игрок выходит в основе. Часто такое случается из-за стресса. И судя по тому, что Тимофеев сам сразу же попросил замену, боль была сильная. Сложно судить, повтора момента с его падением нормального не было. Но, возможно, всё серьёзно. Главное, чтобы не повторил «подвиг» Ромы Зобнина. Хотелось бы, чтобы «кресты» у Тимофеева целыми остались», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Арсенал».