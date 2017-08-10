Сёмин: задача у Коряна и Галаджана была простая — подставить ногу при простреле

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ничьей с казанским «Рубином» (1:1) в выездном матче пятого тура РФПЛ.
«Я доволен. Доволен волевыми качествами игроков, которые до последнего боролись и на 90-й минуте всё-таки вырвали ничью.
Сложно оценить игру Аршака Коряна и Артёма Галаджана. Они сыграли не так много. Хотелось бы, чтобы они что-то создали за отведённое время. У них не получилось этого сделать, хотя «Рубин» был уставший, особенно в последние 30 минут. Какая установка была для них? Очень простая: после прострела подставить ногу и забить. Гол нужен был! Оказать давление на передней линии. У «Рубина» очень качественные защитники, поэтому им пришлось сложно.
Что касается Фарфана, то он не играл из-за травмы", — цитирует Семина сайт «Локомотива».