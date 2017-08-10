В Эстонии игроки клуба «Пайде» забили курьёзный автогол на 15-й секунде матча

Встреча таллиннской «Левадии» и «Пайде» в рамках 1/16 финала Кубка Эстонии началась на курьёзной ноте. После стартового свистка арбитра футболисты «Пайде» развели мяч с центра поля, не дали сопернику к нему прикоснуться и устроили перепасовку у собственных ворот, которая привела к автоголу уже на 15-й секунде противостояния. Автором гола в собственные ворота стал Мартин Казе.
Матч 1/16 Кубка Эстонии завершился поражением гостей из «Пайде» со счётом 1:3.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.
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