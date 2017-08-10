Аленичев: я бы хотел, чтобы «Енисей» играл ещё лучше

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о победе своей команды над «Балтикой» (5:0) в седьмом туре ФНЛ, отметив, что на поражение команды гостей повлияло удаление Дмитрия Скопинцева перед свистком на перерыв.
«Считаю, что «Балтика» неплохо начала игру, в первые 15-20 минут мы не могли прийти в себя. Но потом случилось это нелепое удаление игрока «Балтики», и я думаю, нет смысла говорить про второй тайм, ведь соперники играли в меньшинстве. Такое было с нами в матче в Тамбове, к счастью, ребята сделали выводы, и сегодня получили результат уже в нашу пользу.
Теперь нам предстоит тяжелейшая игра в Курске, и я бы хотел, чтобы моя команда играла ещё лучше. У меня есть удовлетворение от того, что выиграли и взяли три очка на тяжёлом выезде против хорошей команды, но я отдаю себе отчёт, что это было сделано не в равной борьбе 11 на 11, а в игре в большинстве. Хочу пожелать «Балтике» не допускать таких казусов», — сказал Аленичев на послематчевой пресс-конференции.