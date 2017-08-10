Диего Коста самостоятельно поддерживает форму в тренажёрном зале

Нападающий «Челси» Диего Коста, который не входит в планы тренерского штаба Антонио Конте, вынужден самостоятельно поддерживать физическую форму в тренажёрном зале по индивидуальной программе.
В социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлён Коста за работой на тренажёрах.
По некоторым данным, форвард полон решимости в ближайшее время подать руководству лондонского клуба официальное прошение о трансфере.
Ранее сообщалось, что «Милан» ведёт переговоры по Диего Косте с «Челси». Интерес к форварду проявляет также «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Ранее сообщалось, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан», а потом вернуться в «Атлетико».
Фотографию Косты можно посмотреть в «Твиттере».