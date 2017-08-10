Гиггз: в один прекрасный день Бэйл будет играть на «Олд Траффорд»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что в один прекрасный день нападающий «Реала» Гарет Бэйл будет играть на «Олд Траффорд». Руководство красных дьяволов заинтересовано в услугах валлийца, но нынешним летом переход маловероятен.
«Я не думаю, что переход Бэйла состоится этим летом, но вы увидите, что в один прекрасный день он будет играть на «Олд Траффорд». Если Бэйл вернётся в Англию, там будет мало команд, которые могли бы позволить себе купить его или где бы он хотел играть. После «Реала» лишь несколько клубов могут конкурировать в плане престижа и истории. Но я всегда говорил и придерживаюсь этого – Бэйл счастлив в Мадриде. Его трансфер не невозможен, но он играет в одном из самых больших клубов в мире. Если он наслаждается игрой в нём, то я не вижу причин уходить», — цитирует Бэйла Squawka.