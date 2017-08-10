Фурсенко назвал переход на систему «осень-весна» единственно правильным решением

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, ранее занимавший пост президента РФС, подчеркнул, что не жалеет о своей инициативе перевести РФПЛ на систему «осень-весна».
«Это было единственно правильное решение. Чемпионат сейчас заканчивается на хороших полях. Мы должны выяснять, кто реальный чемпион, не на болоте. Синхронизация с европейскими трансферными окнами тоже позитив. У нас окна синхронизированы, выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы — тоже. Я вижу только плюсы, а с точки зрения того, что холодная погода, — так ничего не изменилось: как играли зимой, так и играем. Поменяли только названия кругов. А большой перерыв летом на чемпионат мира и Европы существует раз в два года. Летом перерыв необходим, в том числе для коммерческих турниров. А кому неохота заниматься модернизацией инфраструктуры — никогда не угодишь», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».