Полузащитник «Амкара» Огуде приступил к индивидуальным тренировкам

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде покинул лазарет и приступил к тренировкам. Об этом говорится на официальной странице пермяков в «Твиттере». Пока нигерийский футболист работает индивидуально.
30-летний Огуде пропустил первые пять матчей «Амкара» в сезоне-2017/18 РФПЛ из-за повреждения. В его отсутствие пермяки потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. При этом «Амкар» ни разу не сумел забить.
В прошлом сезоне Фегор Огуде принял участие в 18 матчах РФПЛ и получил две жёлтые карточки.
Фото с тренировки Огуде также можно посмотреть в «Твиттере».
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