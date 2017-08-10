Кецбая: «Оренбург» подарил два гола «Ротору», нужно работать и исправлять ошибки

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал результат домашнего матча 7-го тура ФНЛ против «Ротора» (2:2), который состоялся 9 августа. Хозяева вели со счётом (2:0), но упустили победу.
«Обидно играть вничью, после того как создали столько моментов и два гола забили. Но затем мы подарили два гола сопернику. Так нельзя. 60-70 минут мы играли хорошо, но этого мало. Запоминается результат. Потеряли два очка. Возможно, сказалась тяжёлая дорога из Воронежа. Но качество игры было неплохое. А результатом не доволен. Нужно работать и исправлять ошибки. Нужны лидерские качества», — сказал Кецбая на пресс-конференции.
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