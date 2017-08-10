Пашалич: первая игра за «Спартак» на нашем стадионе прошла очень хорошо

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, который в домашней игре 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0) дебютировал в стартовом составе красно-белых, прокомментировал матч и пожелал здоровья хавбеку «Спартака» Артёму Тимофееву, получившему серьёзную травму во время встречи.
«Моя первая игра за „Спартак“ на нашем стадионе прошла очень хорошо. Победа 2:0. Следующий шаг — большое дерби в субботу! Поправляйся, Тимо! Оставайся сильным», — написал хорватский игрок в «Инстаграме».
12 августа в 6-м туре РФПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА.
Пашалич: знал об игроках «Спартака» ещё до перехода, очень сильные футболисты