Пашалич: знал об игроках «Спартака» ещё до перехода, очень сильные футболисты

Новичок «Спартака» Марио Пашалич рассказал об адаптации в России, партнёрах по команде и целях на сезон.
«В 22 года я сменил уже несколько чемпионатов. Россия – четвёртая страна, где я буду выступать. Не испытываю проблем с адаптацией. С партнёрами всё отлично, общаюсь со всеми на английском. Они очень сильные футболисты, знал о них ещё до перехода в команду. Рад, что вместе мы сможем показать хороший результат.
Я способен сыграть на любой позиции в полузащите, но любимая позиция – в центре, так называемый номер 8.
Моя мотивация, как я и говорил раньше, выиграть со «Спартаком» чемпионат России и как можно успешнее сыграть с командой в Лиге чемпионов. Это будет мой дебют в главном европейском турнире, жду этого с нетерпением.
Знаю, что такое поддержка фанатов, ведь я выступал за «Хайдук» в Хорватии. Обожаю играть при заполненных трибунах, как и любой другой футболист», — передаёт слова Пашалича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.