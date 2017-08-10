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«Кристал Пэлас» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Фосу-Менсу

10 августа 2017, четверг. 18:13 Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса ближайший сезон проведёт в «Кристал Пэлас». «Орлы» официально объявили о переходе 19-летнего футболиста на правах аренды, рассчитанной на один год. В новой команде Фосу-Менса будет выступать под 24-м номером.

Молодой голландец перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из «Аякса», воспитанником академии которого он является.

В составе манкунианцев защитник провёл 21 матч и отметился одним голевым пасом. Является победителем Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Фосу-Менса: Моуринью даёт молодым футболистам шанс
Источник: Официальный сайт "Кристал Пэлас" Сообщить об ошибке
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