«Кристал Пэлас» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Фосу-Менсу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса ближайший сезон проведёт в «Кристал Пэлас». «Орлы» официально объявили о переходе 19-летнего футболиста на правах аренды, рассчитанной на один год. В новой команде Фосу-Менса будет выступать под 24-м номером.
Молодой голландец перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из «Аякса», воспитанником академии которого он является.
В составе манкунианцев защитник провёл 21 матч и отметился одним голевым пасом. Является победителем Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги.
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Фосу-Менса: Моуринью даёт молодым футболистам шанс