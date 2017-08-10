Геркус: спасибо всем, включая тех, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается

Президент «Локомотива» Илья Геркус оставил комментарий в «Инстаграме» в связи с годовщиной назначения на должность главы клуба. 10 августа 2016 года он сменил на этом посту Ольгу Смородскую.
«Год прошёл. Спасибо всем-всем, кто в меня верил и поддерживал. Спасибо также тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается. Уверен, мы на правильном пути», — написал Геркус.
В сезоне-2016/17 «Локомотив» выиграл Кубок России. Сейчас команда под руководством Юрия Сёмина занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
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