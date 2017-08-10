Соперник «Краснодара» в ЛЕ одержал четвёртую подряд победу в чемпионате Сербии

В матче 4-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Радник». Встреча проходила на стадионе «Градски» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Ричмонд Боакье, по голу на свой счёт записали Митчелл Дональд и Славолюб Срнич, а ещё один мяч соперник провёл в собственные ворота. Таким образом, «Црвена Звезда» одержала четвёртую подряд победу после четырёх туров чемпионата.
«Црвена Звезда» по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы стала соперником «Краснодара». Российский клуб сегодня на выезде обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 5-го тура РФПЛ, забив победный гол в компенсированное время. Первый матч «Црвена Звезда» и «Краснодар» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.