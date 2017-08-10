«Спартак-2» — «Зенит-2» — 3:1. Видеообзор матча

В матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» на своём поле выиграл со счётом 3:1 у петербургского «Зенита-2».
На 59-й минуте арбитр Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который реализовал Артём Самсонов – 1:0. Спустя девять минут почин одноклубника поддержал Денис Давыдов – 2:0, а Фэшн Сакала довёл счёт до крупного на 76-й минуте – 3:0. «Зенит-2» сумел отыграть один мяч — на 87-й минуте отличился Никита Каккоев.
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