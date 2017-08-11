Судья Николаев: в эпизоде, который признан ошибкой, я принял верное решение

Рефери Алексей Николаев заявил, что по-прежнему считает верным своё решение, принятое в матче 4-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Уралом», которое контрольно-квалификационной комиссией Российского футбольного союза (ККК РФС) было признано ошибочным.
Николаев назначил пенальти в ворота гостей в компенсированное время матча, благодаря реализации которого «Краснодару» удалось избежать поражения, сравняв счёт – 1:1.
«Проблема в том, что в распоряжении ККК нет момента, вокруг которого заострено внимание, с других ракурсов. Если бы камера сняла тот самый эпизод, который был признан ошибкой, то решение было бы абсолютно другим. Я не отказываюсь до сих пор от того, что исходя из того, что я видел на футбольном поле в том эпизоде, я принял верное решение.
Ошибку признали по камере, которая снимала центр поля. Если бы были ракурсы с камер из-за ворот, например, с другой стороны — с той стороны, с которой эпизод видел я, — то комиссия сделала бы иной вывод. Наши стадионы сейчас оборудованы хорошо, моменты показаны с разных точек, камер, но, к сожалению, у комиссии не было другого ракурса», – цитирует Николаева «Р-Спорт».
Видео с назначением пенальти можно посмотреть в «Твиттере».