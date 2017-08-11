Н. Измайлов: «Спартак» в 2016-м проиграл «Крыльям» 0:4. И где сейчас «Крылья»?

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов поделился мнением о поражении красно-белых со счётом 1:5 от «Зенита» в гостевом матче 4-го тура РФПЛ, сравнив это фиаско с прошлогодним разгромом со счётом 0:4 от «Крыльев Советов».
«Подвигнет ли разгром от «Зенита» серьёзно усилить команду и активнее вести трансферную политику? Что значит поражение от «Зенита»? Ну, в прошлом году мы проиграли «Крыльям Советов» со счётом 0:4, и где сейчас «Крылья»? Они в ФНЛ. И что, поражение должно было нас настроить на какие-то другие мысли? Мы стали чемпионами, а «Крылья» вылетели в ФНЛ. Вот мы в этом году станем чемпионами, а «Зенит» вылетит в ФНЛ — и что тогда? Одно поражение – это просто одно поражение, вот и всё», — сказал Измайлов.