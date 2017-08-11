«Монако» отказал «Милану» в продаже Фалькао за € 30 млн

Руководство «Монако» ответило отказом на предложение «Милана» относительно трансфера колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. По информации издания France Football, итальянцы предложили € 30 млн в качестве компенсации, однако в «Монако» заявили, что футболист не продаётся, а клуб намерен защитить чемпионский титул в стартовавшем сезоне.
Соглашение Фалькао с «Монако» рассчитано до лета 2020 года. В игре первого тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:2) 31-летний нападающий появился на поле в стартовом составе, забил гол на 58-й минуте, а незадолго до окончания матча был заменён.
Фалькао попал в сферу интересов «Милана»