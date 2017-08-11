Граждане Франции не смогут посетить игру «Ниццы» в Неаполе

Футболисты «Ниццы» останутся без поддержки сограждан во встрече с «Наполи» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая состоится 16 августа. Об этом было объявлено руководством «Ниццы» после официального решения итальянских властей. Запрет продиктован мерами безопасности и желанием избежать возможных стычек между фанатами, сообщает Football Italia.
Продажа билетов на матч в Италии для всех болельщиков с французским гражданством запрещена, и теперь властям Франции предстоит решить, принимать ли аналогичные меры в отношении итальянцев, планирующих поддержать «Наполи» в ответной встрече.
Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов