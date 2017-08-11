Венгер: убеждён, женщина-тренер появится в АПЛ в ближайшее время

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли в перспективе женщина-тренер возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.
«Я лично убеждён, что это произойдёт в ближайшее время», — цитирует специалиста The Telegraph.
При этом Венгер привёл в пример успешную работу 43-летней Коринн Дьякр, которая является главным тренером клуба «Клермон» из французской Лиги 2. В стартовавшем сезоне её команда набрала четыре очка в двух матчах.
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