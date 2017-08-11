Иско был забракован скаутом «Манчестер Юнайтед» из-за «слишком большой головы»

В последний год работы сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» скаутская служба следила за развитием в «Малаге» полузащитника Иско. Старший скаут манкунианцев, просмотрев в деле испанского футболиста в нескольких играх, указал в своём отчёте, что тот не подходит команде.
«Он хорош, но не достаточно быстр. Кроме того, голова слишком большая для его тела», — приводит вердикт скаутской службы «МЮ» ESPN.
В итоге в 2013 году Иско присоединился к мадридскому «Реалу», а несколько дней назад был признан лучшим игроком Суперкубка Европы после победы команды из Мадрида над манкунианцами (2:1). 25-летний полузащитник вышел в стартовом составе мадридской команды, а на 74-й минуте его заменил Лукас Васкес. В ближайшее время «Реал» планирует предложить футболисту новое соглашение.