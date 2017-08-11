Неймар сохраняет шансы на участие в матче с «Генгамом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сохраняет шансы на участие в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Генгамом», который состоится 13 августа. Ранее сообщалось, что дебют бразильца может быть отложен, так как «Барселона» до сих пор не отправила трансферный сертификат футболиста в федерацию футбола Франции.
Однако, по заявлению лиги, если французская федерация и «ПСЖ» не будут обращаться в ФИФА, есть шанс, что Неймар будет допущен до участия в воскресном матче. Об этом сообщает Sky Sports.
Французские СМИ ранее сообщили, что «Барселона» должна отправить трансферный сертификат до 18 августа.
«Барселона» должна до 18 августа отправить трансферный сертификат по Неймару