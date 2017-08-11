Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»

Сегодня «Крылья Советов» и белорусский форвард Сергей Корниленко оформили продление соглашения о сотрудничестве. Действующий контракт продлён ещё на один год. Об этом сообщил официальный сайт самарского клуба.
За «Крылья Советов» Корниленко выступает с 2011 года. За это время форвард провёл за самарскую команду 153 матча и отметился 39 забитыми мячами. В текущем сезоне 34-летний игрок сыграл в ФНЛ пять матчей и забил два мяча.
После 7 туров Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице.
Корниленко: 150 матчей — это много, надеюсь, проведу за «Крылья» ещё соточку