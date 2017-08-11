175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

КДК дисквалифицировал Санаю и Таказова за драку в матче «Томь» — «Волгарь»

11 августа 2017, пятница. 14:35 Футбол

Нападающий «Томи» Анзор Саная и защитник «Волгаря» Сослан Таказов дисквалифицированы за драку в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги. Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Уже с 50-й минуты команды доигрывали матч в меньшинстве после удаления Анзора Санаи («Томь») и Сослана Таказова («Волгарь»). Оба футболиста получили прямые красные карточки за драку на поле. Матч завершился в пользу «Томи» (2:1).

«В матче «Томь» — «Волгарь» игроки Анзор Саная и Сослан Таказов получили красные карточки. Мы приняли решение дисквалифицировать Таказова на три матча, а Саная на два матча. Наказания разные, так как степень вины у футболистов тоже разная», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
09 августа 2017, среда. 15:00 МСК
Томь
Томск
2 : 1
Волгарь
Астрахань
1:0 – Саная – 17, 2:0 – Пульич – 24, 2:1 – Сутормин – 37
Удаления: Саная, 50 – Таказов, 50
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Волгарь Томь Артур Григорьянц КДК ФНЛ
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
15:38 Гончаренко: в каких-то матчах ЦСКА может понадобиться ротация состава
15:33 Бердыев, Карадениз и Рыжиков пришли на панихиду по умершему болельщику «Рубина»
15:23 Шляхтин: «Крыльям Советов» созданы все условия для возвращения в РФПЛ
15:15 «Фенербахче»: Жулиано вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра
15:13 Медель, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», продолжит карьеру в «Бешикташе»
15:04 Эрнани: Молло посоветовал мне перейти в «Сент-Этьен»
14:43 Коутиньо попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его из команды
14:35 КДК дисквалифицировал Санаю и Таказова за драку в матче «Томь» — «Волгарь»
14:30 КДК не стал рассматривать эпизод с конфликтом Родолфо и Мамаева
14:24 Черевченко и Климов дисквалифицированы на три матча ФНЛ
14:23 КДК оштрафовал «Спартак» на 150 тыс. рублей
14:12 Федерация футбола Франции подтвердила, что Неймар дебютирует за «ПСЖ» 13 августа
14:06 «Барселона» получила € 222 млн от «ПСЖ» за продажу Неймара
14:02 Защитник «Реала» Вальехо получил травму в преддверии матча за Суперкубок Испании
13:45 Марокко подал заявку на проведение чемпионата мира — 2026
13:44 Трубач: перед дерби с ЦСКА всегда разговариваю с Титовым
13:32 Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»
13:30 Коутиньо и Старридж не помогут «Ливерпулю» в матче с «Уотфордом»
13:24 Швец: мой гол? Это вообще не важно, он не помог «Ахмату» заработать очки
13:14 Туран сообщил, что готов вернуться в сборную Турции
13:12 Экс-игрок «Зенита» Панов: теперь я с «Фратрией»
13:02 Фернандеш: Сёмин дал мне шанс, и я оправдал ожидания
12:49 Венгер: Ляказетт забивал во Франции каждые 80 минут, нужно доказать это и в АПЛ
12:38 Шляхтин переизбран председателем совета директоров «Крыльев Советов»
12:18 Клуб из Европы сделал предложение «Уралу» по переходу Лунгу
12:17 Неймар сохраняет шансы на участие в матче с «Генгамом»
12:13 «Ливерпуль» в официальном обращении сообщил, что не продаст Коутиньо
12:05 Пьюлис продлил контракт с «Вест Бромвичем» до 2019 года
12:01 Слуцкий: приключение продолжается! Завтра мой первый матч дома
11:50 «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нету
11:42 «Локомотив» предложил около € 7 млн за нападающего «Нанта» Сала
11:26 Сумма отступных за Иско в новом контракте с «Реалом» составит € 700 млн
11:22 «Краснодар» объявил об уходе Зинина с поста спортивного директора
11:14 Г. Габулов: брат – и тренер, и отец, который дал мне всё в футболе и жизни
11:12 Краневиттер: надеюсь, Ригони перейдёт в «Зенит», он может многое дать команде
11:12 Клопп рассказал, кого считает фаворитом предстоящего сезона в АПЛ
10:51 Бесчастных: в дерби ЦСКА — «Спартак» никогда нет фаворита
10:48 Дель Боске: возможно, без Неймара «Барселона» станет играть ещё лучше
10:28 «Краснодар» показал кадры из раздевалки после победы над «Ахматом»
10:21 Кверквелия, Кокорин и Игнатьев претендуют на звание MVP 5-го тура РФПЛ
10:06 «Арсенал» предложил Алексису рекордную для АПЛ зарплату
10:00 «Манчестер Сити» показал обновлённую раздевалку
10:00 ЦСКА не будет отдавать Макарова в аренду, на игрока рассчитывает Гончаренко
09:40 «Арсенал» отказался продавать Окслейд-Чемберлена в «Челси» за £ 25 млн
09:38 Исмаэл: я нечасто забиваю со штрафных ударов
Все новости RSS
Партнерский контент