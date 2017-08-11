Источник: Луан согласен перейти в «Спартак», но между клубами есть разногласия

Между московским «Спартаком» и бразильским «Гремио» по-прежнему есть финансовые разногласия по трансферу нападающего Луана в российский клуб, сообщает GloboEsporte.
По информации издания, переговоры о переходе 24-летнего футболиста затянулись именно из-за того, что клубы не могут договориться относительно финансовой части возможного трансфера. При этом отмечается, что сделка всё ещё может быть успешно завершена в течение нескольких дней. По данным источника, сам Луан готов отправиться в Россию, даже несмотря на то что его выступление в РФПЛ будет менее заметным для тренерского штаба сборной Бразилии, чем дома.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» просит за Луана € 25 млн. Бразильскому клубу принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам.