Футболисты «Баварии» Роббен и Алаба могут сыграть в матче Кубка Германии

Игроки «Баварии» полузащитник Арьен Роббен и защитник Давид Алаба могут сыграть в матче 1-го раунда Кубка Германии с командой «Кемницер».
«Арьен Роббен и Давид Алаба готовы играть. Они, конечно, не выйдут в стартовом составе, но смогут сыграть во втором тайме», — сообщил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
Что касается остальных травмированных — Мануэля Нойера, Жерома Боатенга, Хави Мартинеса, Хамеса Родригеса, Тьяго Алькантары и Хуана Берната, — то их точное возвращение в строй пока неизвестно.
«В данный момент они работают индивидуально. Я надеюсь, что они вернутся в строй как можно скорее. У Мануэля Нойера всё идёт по плану. Он работает вместе с Тони Тапаловичем (тренером вратарей. — Прим. „Чемпионата“). Посмотрим, как он будет чувствовать себя в следующие дни», — заявил Анчелотти.
Итальянец не исключает участия первого номера в матче 1-го тура Бундеслиги с «Байером» 18 августа, отметив, что «не хочет рисковать» ни здоровьем Нойера, ни других травмированных. «Они будут играть, как только восстановятся на все стопроцентов. У нас впереди два матча, а потом перерыв на игры сборных. У них будет время отдохнуть», — подчеркнул Анчелотти.
Матч Кубка Германии «Кемницер» — «Бавария» состоится 12 августа. Начало — в 16:30 мск.