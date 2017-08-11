Скаут «Утрехта»: нам предстоит невыполнимая миссия в противостоянии с «Зенитом»

Скаут «Утрехта» Эверт Блеуминг поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч состоится 16 августа в Нидерландах, ответный — 24 августа в России.
«Я посмотрел матч «Зенита» со «Спартаком», в котором питерцы обыграли действующего чемпиона страны со счётом 5:1. Если смотреть на потенциал игроков «Зенита», можно сказать, что «Утрехту» предстоит невыполнимая миссия. Но красота футбола в том, что он непредсказуем.
Из голландских команд «Твенте» побеждал «Зенит», «АЗ Алкмар» это тоже удавалось, хоть и в последнем матче группового этапа. Для «Утрехта» противостояние с «Зенитом» будет полезным с точки зрения развития игроков. Мы верим в хороший результат», — цитирует Блеуминга Voetbal International.
В Утрехте ожидают от 500 до 800 болельщиков «Зенита»