Конте: состояние соперников «Челси» в АПЛ для нас не важно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии стартового матча в чемпионате Англии поделился мыслями о перспективах лондонской команды, выигравшей АПЛ в прошлом сезоне.
«Я не знаю, будет ли этот сезон сложнее предыдущего. Несомненно, мы являемся чемпионами и должны подходить к каждой игре должным образом. Наши соперники постараются выложиться на 120 процентов в матчах с нами, поэтому мы должны быть очень сосредоточенными в каждой встрече, правильно подходить к матчам и играть с должной интенсивностью.
Я полагаю, когда начинаешь сезон, очень важно думать о себе, а не об остальных. Состояние остальных команд для нас не важно. Мы очень хорошо знаем, что в Англии 6 топ-клубов готовы бороться за трофей, и это нормально. И я думаю, в этом сезоне так и будет», — цитирует Конте сайт «Челси».
В первом туре АПЛ «Челси» дома сыграет с «Бёрнли». Игра пройдёт завтра, 12 августа, начало – в 17:00 мск.