«Ницца» потерпела второе подряд поражение в чемпионате Франции

«Ницца» потерпела поражение в матче второго тура чемпионата Франции с «Труа». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 1:2.
В составе хозяев единственный гол с пенальти в середине второй половины игры забил нападающий Алассан Плеа. За гостей отличились форвард Адама Ньян (53-я минута) и полузащитник Саиф-Эдин Хауи (85-я минута).
«Ницца», финишировавшая на третьем месте в прошлом сезоне Лиги 1, потерпела второе подряд поражение в чемпионате и пока не набрала ни одного очка. «Труа» одержал первую победу в сезоне и набрал четыре балла.
Федерация футбола Франции подтвердила, что Неймар дебютирует за «ПСЖ» 13 августа