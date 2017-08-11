Жулиано: не могу дождаться, когда выйду на поле в составе «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который близок к переходу в «Фенербахче» и уже прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра, поделился мыслями о турецком клубе.
«Очень доволен проявленным ко мне интересом. Постараюсь оправдать ожидания клуба. Надеюсь, мы выиграем с „Фенербахче“ чемпионат. Слышал, что болельщики говорили обо мне, я очень счастлив. Знаю, что им не терпится увидеть мою игру. Я чувствую то же самое. Не могу дождаться, когда выйду на поле.
Я знаю нескольких игроков «Фенербахче». Здесь играет мой близкий друг Жосеф Соуза. Это сильная команда с отличными игроками», — цитирует Жулиано пресс-служба «Фенербахче».
Жулиано счастлив от вероятного перехода в «Фенербахче»