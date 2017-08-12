Алемани: переговоры со «Спартаком» по Гараю были, но никаких договорённостей нет

Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани прокомментировал информацию о возможном уходе защитника клуба Эсекьеля Гарая в «Спартак».
«Информация о переговорах с российским клубом верна, но никаких договорённостей по Гараю нет. Были только разговоры. Мы будем только рады, если Эсекьель останется в команде. О предложении «Челси» ничего не знаю», — приводит слова Алемани Marca.
Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинский футболист близок к переходу в стан красно-белых примерно за € 20 млн. В «Валенсию» защитник перешёл из «Зенита» в прошлом году.
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