Шекспир: «Лестер» проявил характер и дух, но у «Арсенала» игроки мирового класса

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал поражение от «Арсенала» (3:4) в матче первого тура английской Премьер-лиги.
«Проиграть в таком стиле — это разочарование. В ключевые моменты нам нужно было сыграть лучше. Мы проявили характер и дух, но у „Арсенала“ игроки мирового класса, они больше контролировали мяч. Если мы продолжим в том же ключе, то будем набирать очки.
Озил сыграл рукой перед угловым, который привёл к третьему голу «Арсенала»? Жаль, что игра не была остановлена, но я ожидал, что мы лучше сыграем при подаче", — цитирует Шекспира BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
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