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«Саутгемптон» не получил официальных предложений о переходе ван Дейка

12 августа 2017, суббота. 02:26 Футбол

Руководство «Саутгемптона» не получало каких-либо предложений относительно приобретения защитника из Нидерландов Вирджила ван Дейка. Неделей ранее футболист подал официальное прошение о трансфере, однако в офис «святых» не обращались представители заинтересованных клубов, информирует Daily Echo со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити», а представители «Ливерпуля» были вынуждены принести свои извинения после переговоров с ван Дейком.

«Саутгемптон» готов расстаться с лидером обороны лишь за существенную сумму компенсации, которая может превысить £ 60 млн (около € 66 млн).

Защитник «Саутгемптона» ван Дейк объявил о подаче запроса на трансфер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Саутгемптон Вирджил ван Дейк Трансферы
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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