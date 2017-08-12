«Саутгемптон» не получил официальных предложений о переходе ван Дейка

Руководство «Саутгемптона» не получало каких-либо предложений относительно приобретения защитника из Нидерландов Вирджила ван Дейка. Неделей ранее футболист подал официальное прошение о трансфере, однако в офис «святых» не обращались представители заинтересованных клубов, информирует Daily Echo со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити», а представители «Ливерпуля» были вынуждены принести свои извинения после переговоров с ван Дейком.
«Саутгемптон» готов расстаться с лидером обороны лишь за существенную сумму компенсации, которая может превысить £ 60 млн (около € 66 млн).
Защитник «Саутгемптона» ван Дейк объявил о подаче запроса на трансфер