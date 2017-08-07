Защитник «Саутгемптона» ван Дейк объявил о подаче запроса на трансфер

Голландский защитник Вирджил ван Дейк подтвердил, что хочет покинуть «Саутгемптон», и подал официальный запрос о трансфере.
«К сожалению, я чувствую, что у меня нет другого выбора после того, как мне сообщили о намерении клуба наложить дисциплинарное взыскание в виде штрафа, эквивалентного моей двухнедельной зарплате. Я буду обжаловать этот штраф, потому что считаю его необоснованным.
За последние шесть месяцев я провёл множество бесед с представителями совета директоров, а также бывшим и нынешним тренерами, чтобы сообщить им о моём желании покинуть клуб в поисках нового вызова. Я невероятно амбициозен и хочу достичь как можно большего, хочу успеть реализовать свой потенциал за очень короткую карьеру профессионального футболиста. Я хочу снова играть в еврокубках, поэтому хотел бы, чтобы «Саутгемптон» рассмотрел предложения от топ-клубов, если таковые есть.
Я был разочарован позицией клуба, заявлявшего, что я не продаюсь, и я разочарован тем, что все предложения от нескольких топ-клубов были отклонены. Хотел бы пояснить, что ни разу не отказывался тренироваться. Я очень надеялся сохранить хорошие отношения со всеми в клубе, особенно с фанатами, но, к сожалению, в свете всего, что произошло, наши отношения серьёзно пострадали.
Хочу сказать, что я очень благодарен каждому, с кем мне довелось работать в «Саутгемптоне» в эти годы. Тем не менее настало время двигаться дальше, и я надеюсь, что смогу найти лучшее решение для всех сторон", — цитирует текст заявления Sky.
По неофициальной информации, «Челси» готов потратить на ван Дейка £ 50 млн. В прошлом сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.