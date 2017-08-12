Абидаль посоветовал Мбаппе остаться в «Монако»

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль считает, что нападающему «Монако» Килиану Мбаппе не стоит менять клуб этим летом.
«Мбаппе должен доказать, что он может быть стабильным, чтобы сыграть на чемпионате мира 2018 года. Прямо сейчас „Монако“ — лучший клуб для него. Там на него оказывается не слишком много давления, он может спокойно сосредоточиться только на своей работе. В большом клубе же есть ежедневное давление, и если ты не выигрываешь, даже если это всего один матч, справляться с эмоциями сложно», — приводит слова Абидаля BBC.
В «Монако» опровергли информацию о соглашении с «ПСЖ» по поводу Мбаппе