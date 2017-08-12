«ПСЖ» отпустит Матюиди в «Ювентус» при условии покупки Фабиньо

«ПСЖ» будет готов отпустить полузащитника Блеза Матюиди в «Ювентус», если ряды парижан пополнит хавбек «Монако» Фабиньо, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. В этом случае вице-чемпионы Франции согласятся продать 30-летнего Матюиди туринскому клубу примерно за € 25 млн. «Ювентус» готов предложить Блезу четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон.
Ранее «Ювентус» неоднократно проявлял интерес к Матюиди. Сообщалось, что туринцы намерены провести переговоры с агентом хавбека Мино Райолой относительно возможного трансфера футболиста.
В минувшем сезоне Матюиди забил 4 мяча в 34 матчах Лиги 1.